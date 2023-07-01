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Рисунки юных художников из Краснодона представят на выставке в Тюмени

Общество, 13:53 26 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка детских рисунков "Мир на Донбассе глазами детей" откроется в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени 27 июля. Организаторы представят более 30 рисунков воспитанников Краснодонской школы искусств, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

"Рисунки детей были привезены активистами из города Краснодона, во время волонтерской миссии. Юные художники рисовали свою мечту - мир во всем мире", - отмечают организаторы.

Выставка откроется в День памяти детей - жертв войны на Донбассе. Посетят ее ребята из пришкольных лагерей и жители Тюмени.

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