Карту ассоциаций с Тюменью составят горожане на улице Дзержинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Историями и ассоциациями, связанными с Тюменью, смогут поделиться горожане на акции "Тюмень — город, где…", которая пройдет на пешеходной ул. Дзержинского 28 и 29 июля. Событие приурочено ко Дню города, сообщает пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.

На открытой площадке ближе к ул. Республики разместят специальный баннер с изображением речного судна — дощаника. Горожанам предложат заполнить бланк с текстом: "Тюмень — город, где…" и прикрепить на конструкцию. В карточках тюменцы напишут фразу со своей ассоциацией или короткой историей о городе. Также каждый участник получит небольшой сувенир — шоколад с гербом Тюменской области.

Итогом акции станет карта ассоциаций с Тюменью, которую организаторы опубликуют в соцсетях Студенческого совета Тюменской области.

"Тюмень собрала в себе много людей и их историй. Кто-то родился тут, кто-то приехал учиться и решил остаться работать и развиваться в этом городе. Эта акция поможет собрать некий портрет и понять, чем Тюмень привлекает и запоминается людям", — рассказала руководитель Студенческого совета Екатерина Козеева.

28 и 29 июля горожан ждут на ул. Дзержинского с 12 до 14 часов. Возрастное ограничение: 0+