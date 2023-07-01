К уборке картофеля и озимой пшеницы приступили сельхозпредприятия Тюменской области

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

К уборке ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур приступили тюменские сельхозпредприятия. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.

Первыми в регионе на поля вышла агрофирма "КРиММ" из Упоровского района. Там уже убрали 500 га озимой пшеницы, урожайность - 19 центнеров с гектара.

Одновременно стартовала уборка картофеля, прямо с полей на прилавки скоро начнет поступать свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов.

"Подготовка к уборочной страде прошла по плану. Пожелаем нашим аграриям успеха и нам всем хорошего урожая", - добавил глава региона.