  • 26 июля 202326.07.2023среда
  • USD90,0945
    EUR99,6918
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер западный

Главные новости ИА «Тюменская линия» t.me/tlinia

К уборке картофеля и озимой пшеницы приступили сельхозпредприятия Тюменской области

Губернатор, 14:59 26 июля 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

К уборке ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур приступили тюменские сельхозпредприятия. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.

Первыми в регионе на поля вышла агрофирма "КРиММ" из Упоровского района. Там уже убрали 500 га озимой пшеницы, урожайность - 19 центнеров с гектара.

Одновременно стартовала уборка картофеля, прямо с полей на прилавки скоро начнет поступать свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов.

"Подготовка к уборочной страде прошла по плану. Пожелаем нашим аграриям успеха и нам всем хорошего урожая", - добавил глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , сельхозтоваропроизводители , уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 26.07.2023К уборке картофеля и озимой пшеницы приступили сельхозпредприятия Тюменской области
13:58 25.07.2023Западно-Сибирский НОЦ вошел в число лидеров федерального уровня
12:57 21.07.202379 % школ в Тюменской области подготовлены к новому учебному году
12:46 21.07.2023В Омутинском в доме купца Морозова открыли современный библиотечный центр