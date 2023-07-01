Тюменская компания МИМ наращивает производственные мощности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ООО "МИМ" в с. Мальково Тюменского района наращивает производственные мощности. Номенклатура выпускаемых изделий увеличилась за 30 лет существования завода с трёх до 130 наименований.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем ТГ-канале.

"Свою задачу видим в содействии развитию производства. В обеспечении безбарьерной среды при решении вопросов, которые находятся в компетенции областных властей, а также будем способствовать продвижению продукции предприятия на российском и зарубежном рынках", - отметил он.

Компания специализируется на выпуске медицинских изделий. В МИМ создано 60 рабочих мест, объём инвестиций за 30 лет составил 140 млн рублей.

"Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" сопровождает проект по строительству производственных и складских помещений. Важную роль ООО МИМ играет и в процессе импортозамещения, который губернатор Александр Моор назвал задачей номер один для предприятий региона", - сказал Пантелеев.