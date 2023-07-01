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В Тюмени обсудят актуальные вопросы консолидации казачьих обществ

Общество, 18:00 26 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семинар "Основные направления деятельности казачьих обществ и механизмы их развития" пройдет на базе Тюменского государственного института культуры 3 августа. На мероприятии обсудят актуальные вопросы консолидации казачьих обществ, пишут организаторы.

Также обсудят вопросы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, специальной военной операции и системы непрерывного казачьего образования.

Участие примут заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, атаман Сибирского войскового казачьего общества Геннадий Привалов, представители всероссийского казачьего общества, федеральных, региональных, муниципальных органов власти, курирующих вопросы взаимодействия с казачеством.

Начало в 10 часов.

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# казаки , ТГИК

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