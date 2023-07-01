Судна на Туре стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Постановка на реке Туре трех судов стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени. Специалисты разработали и внедрили оперативные технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу водозаборных сооружений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Компания "Тюмень Водоканал" закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины. Специалисты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка. В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера.

Также с 24 июля было запрещено движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км реки Туры, кроме судов, контролирующих состояние плавучих средств, создающих искусственный подпор. Соответствующее распоряжение подписали в администрации "Обь-Иртышводпуть".

Сейчас правительство региона совместно с научным сообществом и представителями федеральных ведомств разрабатывает варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре.

Напомним, в этом году уровень воды в Туре, которая является источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала", находится ниже обычных значений.