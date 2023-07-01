Тюменские бойцы доставили продуктовые наборы мирным жителям

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области (архив)

Гуманитарную помощь мирным жителям доставили военнослужащие тюменского подразделения "Ермак". Они привезли пожилым людям продуктовые наборы на дом.

Об инициативе военнослужащих рассказал боец с позывным "Крест", пишет информационный центр правительства Тюменской области. В коробках были крупы, тушенка, печенье и конфеты.

Местные жители поблагодарили защитников за заботу.

Ранее бойцы "Ермака" специально для бабушки привезли в зону СВО облегченные ходунки, а военнослужащие подразделения "Тайга" и штурмового батальона "Шторм" установили несколько детских площадок на освобожденных территориях. Также военнослужащие привозили в местную администрацию свои продукты. Самое необходимое — гречку, рис, макароны, галеты и другие продукты, чтобы сотрудники передали их нуждающимся.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области