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В Тюменской слободе обустроят новый парк

Общество, 16:52 27 июля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Лесной массив площадью 38 га благоустроят в микрорайоне Тюменская слобода. Проект передан на экспертизу для оценки сметной стоимости.

"Микрорайон активно развивается. Это Тюменская слобода, ЖК "Гармония" и "Ямальский-2". Сквер Вьюжный, благоустроенный несколько лет назад, сегодня не отвечает запросу жителей. Там всегда очень много людей. Конечно, большой парковой зоны не хватало. Так сложилось, что рядом расположен лесной массив", — сказал глава города Руслан Кухарук в ходе прямого эфира 26 июля.

Наполнение пространства и проектные решения ранее обсуждались с жителями. Тюменцы высказывались за максимальное сохранение зеленых насаждений, просили добавить спортивную инфраструктуру для активного отдыха, игровые зоны для детей, предусмотреть велодорожки.

Расходы на благоустройство объекта будут рассматривать при планировании бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Инна Пахомова

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# благоустройство , Руслан Кухарук

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