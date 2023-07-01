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Тюменская область помогает краснодонским школам перейти на российские стандарты обучения

Общество, 12:26 27 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В ремонте образовательных учреждений, обновлении материально-технической базы и реализации учебного процесса в соответствии с требованиями законодательства РФ содействует Тюменская область подшефной территории в Краснодоне, сообщает информационный центр регионального правительства.

В 2022 году благодаря региону-шефу в Краснодоне отремонтировали и оснастили три компьютерных класса в школах № 1, № 4 и № 6. На пришкольных территориях установили турниковые комплексы. В Краснодонской специальной коррекционной начальной школе – детском саду оборудовали детские площадки.

Также в образовательные организации направили более 5 тыс. книг и учебников, более 1,5 тыс. единиц спортивного оборудования и инвентаря, свыше 500 комплектов символики, пять школьных автобусов.

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# Краснодон , образование

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