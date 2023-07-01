Валерий Чупин написал книгу-путеводитель "Садовая улица Тюмени"

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Писатель Валерий Чупин написал книгу-путеводитель "Садовая улица Тюмени. Первая пешеходная". Это пятая книга, которую накануне Дня города выпустили в Централизованной городской библиотечной системе.

"Издание уникальное, его можно назвать путеводителем по улице из прошлого в настоящее! Её автор Валерий Александрович Чупин не только интересно рассказывает о домах-памятниках, о людях, которые в них жили, но и впервые публикует рукотворный план Тюмени 1804 года", - написал глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях.

В книге о первой пешеходной улице города много архивных фотографий, фрагментов документов, воспоминаний. Есть фотографии с городских мероприятий, которые проходили на ул. Дзержинского до масштабного благоустройства. Еще одна особенность издания – в нем использовано 30 рисунков учеников Детской художественной школы имени А. П. Митинского: они изобразили Тюмень с любовью, скрупулезно прорисовывая детали сохранившихся памятников деревянного зодчества.

Руслан Кухарук обсудил с автором вёрстку книги. Её экземпляр получат все участники торжественного приема в честь Дня города.

Напомним, Валерий Чупин - обладатель главной награды регионального конкурса "Книга года", он получил Серебряную литеру в номинации "Лучшая книга о родном крае" за издания "Проездом в Тюмени" и "Кормчие Тюмени". Писатель является автором множества статей об истории Тюмени и ее жителях. Во время работы в Централизованной городской библиотечной системе участвовал в создании уличных выставок, стал автором экскурсий и лекций о Тюмени.