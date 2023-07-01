  • 27 июля 202327.07.2023четверг
  • USD90,0468
    EUR99,7156
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Валерий Чупин написал книгу-путеводитель "Садовая улица Тюмени"

Общество, 13:10 27 июля 2023

t.me/kuharuk_ruslan

Писатель Валерий Чупин написал книгу-путеводитель "Садовая улица Тюмени. Первая пешеходная". Это пятая книга, которую накануне Дня города выпустили в Централизованной городской библиотечной системе.

"Издание уникальное, его можно назвать путеводителем по улице из прошлого в настоящее! Её автор Валерий Александрович Чупин не только интересно рассказывает о домах-памятниках, о людях, которые в них жили, но и впервые публикует рукотворный план Тюмени 1804 года", - написал глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях.

В книге о первой пешеходной улице города много архивных фотографий, фрагментов документов, воспоминаний. Есть фотографии с городских мероприятий, которые проходили на ул. Дзержинского до масштабного благоустройства. Еще одна особенность издания – в нем использовано 30 рисунков учеников Детской художественной школы имени А. П. Митинского: они изобразили Тюмень с любовью, скрупулезно прорисовывая детали сохранившихся памятников деревянного зодчества.

t.me/kuharuk_ruslan t.me/kuharuk_ruslan t.me/kuharuk_ruslan ﻿

Руслан Кухарук обсудил с автором вёрстку книги. Её экземпляр получат все участники торжественного приема в честь Дня города.

Напомним, Валерий Чупин - обладатель главной награды регионального конкурса "Книга года", он получил Серебряную литеру в номинации "Лучшая книга о родном крае" за издания "Проездом в Тюмени" и "Кормчие Тюмени". Писатель является автором множества статей об истории Тюмени и ее жителях. Во время работы в Централизованной городской библиотечной системе участвовал в создании уличных выставок, стал автором экскурсий и лекций о Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День города , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 27.07.2023Ко Дню города в Тюмени открыли модельную библиотеку на улице Ямской
13:54 27.07.202370 волонтеров подали заявки на участие в фестивале "Тюменская осень"
13:10 27.07.2023Валерий Чупин написал книгу-путеводитель "Садовая улица Тюмени"
12:59 27.07.2023Тюменская студентка-медик предлагает изучать микробиологию с помощью VR