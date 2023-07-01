На жителя Тюмени возбудили дело о попытке контрабанды за рубеж более полусотни запчастей к авиадвигателям

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В реализации более полусотни запасных частей, применяемых в авиадвигателях, иностранному заказчику подозревают жителя Тюмени. ФСБ пресекла контрабанду изделий военного назначения.

"B результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность жителя Тюмени, продававшего предметы и изделия военной техники на систематической основе", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, мужчина намеревался реализовать в интересах иностранного заказчика более полусотни запасных частей, применяемых в авиадвигателях. Достигнув договоренности об отправке части из них, достоверно зная об относимости данного изделия к продукции военного назначения, в установленное время сформировал посылку в офисе одной из курьерских служб, где она и была изьята сотрудниками тюменского ФСБ.

Следственный отдел РУФСБ России по Тюменской области в отношении правонарушителя возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

"Вполне возможно, речь идет не только о контрабанде наших военных разработок, но и глобальнее: они могут перерабатываться недружественными нам европейскими странами для того, чтобы производить оружие для Украины", - предположил эксперт и отметил, что гражданам, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.