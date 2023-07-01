Выставка рисунков воспитанников Краснодонской школы искусств открылась в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 30 работ экспонируются в штабе общественной поддержки "Единой России" на ул. Водопроводной в Тюмени. Выставку презентовали в День памяти детей-жертв войны в Донбассе 27 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В сентябре 2022 года была отправлена первая группа волонтеров от "Молодой гвардии" в Краснодон. Добровольцы много работали с молодежью, с образовательными учреждениями. Там же они познакомились с директором школы искусств и решили организовать выставку.

Тематика экспозиции — "Мир на Донбассе глазами детей". Юные художники от семи до 17 лет нарисовали свою мечту — многие изобразили чистое небо и флаг России как гарант мира.