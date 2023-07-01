Бойцы турнира RCC 16 прошли процедуру взвешивания

| Фото: пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Обязательную процедуру взвешивания прошли участники турнира RCC 16 на Цветном бульваре в Тюмени 27 июля. Бойцы встретились лицом к лицу, сообщает пресс-служба RCC.

Бойцы главного боя уложились в лимиты весовой категории, но вес Шамиля Мусаева чуть превысил Алексея Кунченко.

Константин Симонов и Евгений Игнатьев договорились выступить в промежуточной весовой категории. Вес обоих бойцов – 75 кг.

Напомним, турнир пройдет на арене спортивного комплекса "Центральный" 28 июля. Тюменцев ждут 13 ярких поединков, в том числе с участием местных бойцов. В главном поединке вечера в октагоне сойдутся Алексей Кунченко и непобежденный Шамиль Мусаев.

26 июля был продан последний билет на международный турнир. Те, кто не сможет попасть на событие, смогут посмотреть прямую трансляцию сразу на федеральном спортивном канале UDAR, который доступен на платформах "Кинопоиск", Wink, "Билайн ТВ" и "Ростелеком".