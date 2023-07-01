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Тюменский агроном посоветовал вовремя убирать озимый чеснок

Общество, 18:02 29 июля 2023

предоставлено Ольгой Чистяковой | Фото: предоставлено Ольгой Чистяковой

Наступило время уборки озимого чеснока, чтобы луковицы не успели разделиться на отдельные зубки, что затруднит хранение. После уборки на освободившиеся грядки можно высеять сидераты – зеленые удобрения, например, горчицу или овес.

Такие рекомендации дал огородникам и садоводам региона агроном, начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Тюменской области Иван Григорьев.

предоставлено Ольгой Чистяковой | Фото: предоставлено Ольгой Чистяковой

Он напомнил, что наступило время подкармливать растения, чтобы плоды полноценно развивались. Для этого подходят как растворы минеральных удобрений, так и органика. А вот подкормку азотом пора закончить, чтобы растения не ушли в ботву. Зато подошло время для внесения фосфорных и калийных удобрений. К примеру, можно использовать раствор просеянной древесной золы в соотношении 100 граммов на 10 литров.

предоставлено Ольгой Чистяковой | Фото: предоставлено Ольгой Чистяковой

По словам Ивана Григорьева, интенсивный полив приводит к вымыванию элементов питания из корнеобитаемого слоя. Поэтому грамотная подкормка может обеспечить хороший урожай.

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# агроном , огород , Россельхозцентр , сад , советы , удобрения , урожай

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