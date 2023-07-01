Тюменский агроном посоветовал вовремя убирать озимый чеснок
Наступило время уборки озимого чеснока, чтобы луковицы не успели разделиться на отдельные зубки, что затруднит хранение. После уборки на освободившиеся грядки можно высеять сидераты – зеленые удобрения, например, горчицу или овес.
Такие рекомендации дал огородникам и садоводам региона агроном, начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Тюменской области Иван Григорьев.
Он напомнил, что наступило время подкармливать растения, чтобы плоды полноценно развивались. Для этого подходят как растворы минеральных удобрений, так и органика. А вот подкормку азотом пора закончить, чтобы растения не ушли в ботву. Зато подошло время для внесения фосфорных и калийных удобрений. К примеру, можно использовать раствор просеянной древесной золы в соотношении 100 граммов на 10 литров.
По словам Ивана Григорьева, интенсивный полив приводит к вымыванию элементов питания из корнеобитаемого слоя. Поэтому грамотная подкормка может обеспечить хороший урожай.