Более 560 человек обратились в филиал фонда "Защитники Отчества" по Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 560 человек обратились в филиал фонда "Защитники Отчества" по Тюменской области почти за два месяца его работы. Сотрудникам задали около 750 вопросов, из них свыше 500 уже решено.

Об этом сообщила руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 28 июля.

По ее словам, один человек может задавать от 5 до 15 вопросов. Больше половины тюменцев, приходящих в фонд, это действующие участники спецоперации, находящиеся в отпуске, и члены их семей. В основном они узнают о получении статуса ветерана боевых действий.

"Сегодня нужно юридически получить этот статус, чтобы иметь больше федеральных и региональных льгот. К ним относятся юридическая, медицинская, психотерапевтическая виды помощи, помощь в трудоустройстве, устройство ребенка в детский садик или учебное заведение. Различные примеры социальной поддержки", – добавила руководитель филиала государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции.

Она отметила, что большинство вопросов решается достаточно быстро, так как филиал фонда взаимодействует со всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и волонтерами. Заключены соглашения о сотрудничестве с органами власти, военным комиссариатом, палатой адвокатов, нотариальной палатой, региональным отделением ассоциации юристов России, уполномоченным по правам человека в Тюменской области. Для каждого обратившегося формируется индивидуальный план сопровождения, включающий различные меры социальной поддержки.

"У нас есть мероприятия по вовлечению в спорт, мы предлагаем участвовать в общественных проектах, в военно-патриотическом воспитании молодежи. То есть сегодня мы должны наших бойцов вернуть к мирной жизни. Это длительная, многоплановая и разноплановая работа. Поэтому не будет так, что помощь оказана на сто процентов, галочка поставлена и вопрос закрыт. Нет, наши социальные координаторы будут все время на связи с нашими подопечными. Хотя бы раз в месяц, даже если все уже бюрократические, медицинские вопросы решены. Жизнь длинная, вопросы могут возникать совершенно разные", - резюмировала Динара Поштаренко.

Филиал фонда находится в Тюмени по адресу: переулок Приисковый, 12. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 9 до 18 часов. Окна работают без обеда. Выходные: суббота и воскресенье. За помощью могут обратиться участники СВО и их родственники. Социальные координаторы расскажут о полагающихся льготах и помогут их оформить.

Напомним, "Защитники Отечества" был создан 3 апреля указом президента России. В начале мая правительство утвердило его устав. Филиалы начали работу в регионах страны с 1 июня.

Виктория Макарова