Новое приложение поможет организовать уборку берегов озер и рек Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

25 тыс. человек запустили на своих устройствах новое приложение вв ВКонтакте в рамках Всероссийской акции "Вода России". Оно помогает эковолонтерам организовывать акции по уборке берегов водоемов страны, сообщает пресс-служба Минприроды.

Приложение призвано увеличить число экоакций и их участников. За помощь природе волонтерам будут начисляться баллы, которые можно обменять на дипломы и сувениры от Минприроды. Среди обладателей баллов формируется рейтинг. Со временем функционал приложения будет расширяться.

Добавим, акция "Вода России" проводится в 89 регионах России по инициативе Минприроды России и Росводресурсов с 2014 года.