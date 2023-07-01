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Терминал самообслуживания для покупки билетов появился на тюменском автовокзале

Общество, 13:19 28 июля 2023

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Терминал самообслуживания, где пассажиры могут приобрести билеты на автобусы по всем направлениям, появился на автовокзале в Тюмени. Новая электронная касса обслуживает более 150 человек в день, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Пассажир может выбрать станцию назначения, время рейса и оплатить билет. Для межрегиональных маршрутов необходимо ввести ФИО и данные паспорта. Покупка билета занимает менее минуты. Однако полностью заменить кассиров умная техника не сможет. Она не принимает наличные и пока не научилась распознавать документы для льготного проезда.

Руководитель Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин сказал, если популярность такого способа покупки билетов будет расти, то на автовокзале Тюмени появится ещё несколько таких терминалов.

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# автовокзал , билеты , терминал

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