Монумент в память о погибших в зоне СВО воинах могут установить в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монумент в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, могут установить в Тюмени. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести.FM 28 июля.

Предложение поступило от ветерана-железнодорожника Юрия Лыскова. Он сказал, что нужно расширить площадь Памяти и установить там плиты, посвященные землякам, погибшим в Афганистане, Сирии, в зоне специальной военной операции.

"Этот вопрос обсуждался ни раз. Его поднимали на встрече со вдовами военнослужащих, ветеранскими организациями - вопрос о создании мемориала всем, кто принимал участие в СВО и погибли. Как раз рассматривали одну из локаций в центральной части города, в том числе на площади Памяти. Мне кажется, Юрий Михайлович как раз попал в точку", — сказал глава города.

Руслан Кухарук полагает, что скоро можно объявить конкурс для творческих коллективов, скульпторов. Затем их предложения обсудят с общественностью, ветеранами.

Инна Пахомова