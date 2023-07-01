ТюмГУ присоединится к ежегодному форуму "СУП"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситет примет участие в XI международном бизнес-форуме "Слет успешных предпринимателей", который пройдет с 11 по 13 августа 2023 года. Одной из ключевых площадок деловой программы станет секция "Предпринимательское образование", которую организуют совместно с Минобрнауки РФ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Эксперты обсудят развитие экосистемы предпринимательства в вузах и перспективы выполнения выпускных квалификационных работ по принципу "стартап как диплом". Отдельное внимание спикеры уделят межуниверситетским кампусам, которые станут новыми точками роста предпринимательского образования.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.