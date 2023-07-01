"Наш Театр" из Казанского района представит спектакль-шутку в тюменском "Ангажементе"
Любительский коллектив "Наш Театр" из Казанского района представит спектакль-шутку "КоньОк" по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" в "Ангажементе" 4 августа в 19 часов. Постановка стала победителем Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров "Малая сцена", сообщает региональный департамент культуры.
Постановка режиссера Марины Гудиной полна юмора, фантазии, мудрости. В ней масса самых невероятных героев и событий. Артисты – молодые юноши и девушки - как бы импровизируют, разыгрывают знакомые сюжеты на ходу, вспоминают эпизоды сказки, примеряют на себя разные роли и облики персонажей и по ходу действия даже меняются ими.
Билеты на сайте "Ангажемента". Можно приобрести по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение: 6+.