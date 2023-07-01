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"Наш Театр" из Казанского района представит спектакль-шутку в тюменском "Ангажементе"

Общество, 08:14 31 июля 2023

vk.com/malaya_scena72 | Фото: vk.com/malaya_scena72

Любительский коллектив "Наш Театр" из Казанского района представит спектакль-шутку "КоньОк" по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" в "Ангажементе" 4 августа в 19 часов. Постановка стала победителем Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров "Малая сцена", сообщает региональный департамент культуры.

Постановка режиссера Марины Гудиной полна юмора, фантазии, мудрости. В ней масса самых невероятных героев и событий. Артисты – молодые юноши и девушки - как бы импровизируют, разыгрывают знакомые сюжеты на ходу, вспоминают эпизоды сказки, примеряют на себя разные роли и облики персонажей и по ходу действия даже меняются ими.

Билеты на сайте "Ангажемента". Можно приобрести по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# театр «Ангажемент»

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