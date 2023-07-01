Тюменские вузы публикуют информацию о зачислении первой волны абитуриентов

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Приказы о приоритетном зачислении на первый курс публикуют вузы России 30 июля. Информация для тюменских абитуриентов будет доступна на официальных сайтах учреждений, пишет "Вслух.ру".

В первую волну в приоритете поступающие без вступительных испытаний, в рамках особой, отдельной, целевой квот. Это победители и призеры Всероссийских школьных олимпиад, чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, инвалиды и сироты, дети участников СВО и другие категории.

До 3 августа абитуриентам необходимо будет предоставить оригиналы аттестатов в приемные комиссии вузов, где они планируют учиться.

Приказы о зачислении основной волны будут опубликованы с 4 до 9 августа. Напомним, что в вузы Тюменской области на бюджетные места смогут поступить более 7 тыс. абитуриентов.

Для абитуриентов работает федеральная прямая линия: тел. 8-800-301-44-55, сайт priemvuz.ru.