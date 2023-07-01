Доску объявлений для артистов и уличных мероприятий ArtZone разрабатывают тюменские студенты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доску объявлений ArtZone для уличных артистов и мероприятий, проходящих на открытых городских площадках, разрабатывают студенты Тюменского индустриального университета. Планируются веб-версия и мобильное приложение.

"В современных городах проходит множество выступлений, ивентов, выставок: начиная от артистов-одиночек, заканчивая крупными городскими фестивалями. Например, фестиваль "Музсходка" в Тюмени проводился сразу на восьми открытых площадках. Но большинство горожан даже не подозревают о подобной творческой деятельности в городе. В свою очередь, артисты и организаторы остаются без возможности расширить свою аудиторию", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" менеджер проекта, фронтенд-разработчик Денис Сиразиев.

Все эти проблемы, считает руководитель проекта, можно решить за счет создания онлайн-платформы. На ней станет возможным отслеживать выступления, находить их на карте, узнавать о новых артистах, а также оставлять отзывы и рецензии. Также функционал ArtZone предусматривает возможные ограничения и запреты при проведении мероприятий в городских условиях, уведомляя об этом своих пользователей.

| Фото: предоставлено Денисом Сиразиевым | Фото: предоставлено Денисом Сиразиевым

Кроме Дениса в команде работают бэкенд-разработчик, архитектор ИС Тимофей Голиков, фронтенд-разработчик и бизнес аналитик Тихон Лисовиченко. На развитие своей бизнес-идеи они выиграли в конкурсе "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" 1 млн рублей. Средства гранта распределят на техническую составляющую проекта, в частности, покупку оборудования и соответствующего ПО, а также на продвижение.

"Сейчас мы находимся на этапе разработки мобильного приложения с урезанным функционалом. Занимаемся проектированием финальной версии нашего продукта, готовимся к дальнейшей разработке", - добавил тюменец.

Внедрить систему авторы планируют летом в 2024 году.

Напомним, всего 20 студентов Тюменской области признаны победителями третьей очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Они получили грант в 1 млн рублей на развитие своих проектов.

Виктория Макарова