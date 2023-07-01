В Тюменской области 20 студентов стали победителями всероссийского конкурса стартапов и получат по 1 млн рублей
20 студентов вузов Тюменской области признаны победителями третьей очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Они получат грант в 1 млн рублей на развитие бизнес-идей.
В числе обладателей грантовой поддержке большинство студентов ТИУ, ТюмГУ, есть также студенты медицинского университета и института культуры. Основная часть бизнес-проектов тюменцев связана с цифровыми технологиями, новым оборудованием и креативными инудстриями.
Студент ТИУ Иван Урсу представил проект ""Живая" компьютерная мышь - устройство с тактильной обратной связью", Алиса Кайгородова из ТМУ получит грант на "Компьютерный тренажер - симулятор по микробиологии", Егор Лебедев из ТюмГУ реализует на 1 млн рублей программу "Гибридизационный ДНК-чип для многофакторного анализа клещевых инфекций".
Про информации Министерства науки и высшего образования РФ, всего 1235 студентов стали победителями конкурса стартапов. Проекты на суд экспертов были представлены из 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.
Итоги IV очереди конкурса "Студенческий стартап" станут известен в августе, планируется отобрать 1,5 тыс. бизнес-проектов.
Анжела Лебедева