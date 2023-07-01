В Тюменской области 20 студентов стали победителями всероссийского конкурса стартапов и получат по 1 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 студентов вузов Тюменской области признаны победителями третьей очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Они получат грант в 1 млн рублей на развитие бизнес-идей.

В числе обладателей грантовой поддержке большинство студентов ТИУ, ТюмГУ, есть также студенты медицинского университета и института культуры. Основная часть бизнес-проектов тюменцев связана с цифровыми технологиями, новым оборудованием и креативными инудстриями.

Студент ТИУ Иван Урсу представил проект ""Живая" компьютерная мышь - устройство с тактильной обратной связью", Алиса Кайгородова из ТМУ получит грант на "Компьютерный тренажер - симулятор по микробиологии", Егор Лебедев из ТюмГУ реализует на 1 млн рублей программу "Гибридизационный ДНК-чип для многофакторного анализа клещевых инфекций".

Про информации Министерства науки и высшего образования РФ, всего 1235 студентов стали победителями конкурса стартапов. Проекты на суд экспертов были представлены из 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

Итоги IV очереди конкурса "Студенческий стартап" станут известен в августе, планируется отобрать 1,5 тыс. бизнес-проектов.

Анжела Лебедева