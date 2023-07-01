Новый водопровод построят в одном из сел Голышмановского округа

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Новую водопроводную ветку построят в селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа. Работы ведутся в рамках контракта между муниципальной администрацией и региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности. Объем финансирования составляет 6 млн рублей, пишет "Мегатюмень".

По словам председателя комитета ЖКХ и благоустройства Голышмановского округа Александра Чиркова, новая противопожарная водопроводная ветка проходит от водонапорной башни до пожарного гидранта. Сотрудники МЧС пользуются им при тушении пожаров.

"Воду подведут в местный пожарный пост, чтобы оперативнее закачивать ее в боевые машины в случае чрезвычайных ситуаций. Ещё одна задача, которую мы преследуем, выполняя эти работы – улучшить качество водоснабжения для населения. В перспективе подключим к этой сети жилые дома, школу и детский сад", - пояснил он.

Завершить работы планируется до конца июля.