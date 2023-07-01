Более сотни маскировочных сетей сплели прихожане тобольского храма

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Более сотни маскировочных сетей сплели прихожане храма Михаила Архангела, расположенного в нижнем посаде Тобольска, за несколько месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

"Сегодня с коллегами и единомышленниками поблагодарили наших горожан, которые изо дня в день, в личное время, по своей инициативе объединились и наладили процесс плетения сетей для наших участников СВО", – написал Максим Афанасьев.

Одна из прихожанок храма сказала главе города, что для женщин плетение сетей это не просто помощь, это успокоение умов и сердец.

Владимир Габрусь рассказал Максиму Афанасьеву о фонде "Защитники Отечества", координатором которого он назначен в Тобольске. Это не материальный фонд, а социальный. Он направлен на адаптацию, реабилитацию и решение разных проблем вернувшихся из зоны специальной военной операции.