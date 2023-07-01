Тюменский боец Алексей Кунченко проиграл в бою с Шамилем Мусаевым на турнире RCC 16

| Фото: пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Тюменский боец Алексей Кунченко проиграл в бою с Шамилем Мусаевым из Кизляра на турнире по смешанным единоборствам и профессиональному кикбоксингу RCC 16, который прошел в Тюмени 28 июля, сообщает пресс-служба RCC.

Мусаев сокрушил Алексея Кунченко мощной "вертушкой" в главном событии турнира RCC 16. Спортсмены провели трехраундовый бой в полусреднем весе по правилам ММА.

Бойцы присматривались друг к другу, Кунченко пробивал лоу-кики и держал соперника на дистанции. Мусаев сумел пробить Алексея практически первым ударом: Шамиль выбросил "вертушку" и попал точно в печень сопернику. Мусаев бросился добивать, и через несколько секунд рефери остановил поединок, зафиксировав победу Шамиля Мусаева. После боя Алексей Кунченко объявил о завершении карьеры.

"Возраст свое берет, уже не та реакция. Сложновато сконцентрироваться. Я хотел провести полный бой. Это такой вид спорта, один удар может все решить. У меня была хорошая карьера, никаких оправданий нет. Я буду всегда с пацанами, помогать им готовится, передавать определенный опыт. Я буду получать кайф от своих воспитанников. Я ухожу из этого спорта, я не могу конкурировать с молодыми. Если бы мне давали ровных ребят, возрастных – одно дело. Но я выхожу, дерусь, получаю удовольствие. Это первый нокаут за всю мою историю ММА", – сказал Алексей Кунченко после боя.

В соглавном событии турнира встретились Борис Медведев и экс-боец UFC Глейсон Тибау. Им тоже предстоял трехраундовый бой в полусреднем весе по правилам ММА. Медведев сначала присматривался к именитому сопернику, но во второй половине первого раунда перешел к активным атакам. В одном из эпизодов Борис классической боксерской двойкой отправил Тибау в нокдаун, но дал бразильцу подняться. Правда, тут же оформил второй нокдаун и финишировал Глейсона, одержав главную победу в своей карьере.

Одноклубнику Медведева — Тимуру Нагибину — повезло меньше. В главном карде турнира он встретился с Артуром Зайнуковым. Артур доминировал в поединке, а во втором раунде провел тейкдаун, после которого Нагибин получил травму руки и не смог продолжить бой. Зайнуков одержал победу техническим нокаутом.

В главном карде было и два поединка по правилам кикбоксинга. Арсений Смирнов уверенно разобрался с хорватом Младеном Куюнджичем, а Никита Шостак в более близком поединке сломил сопротивление Валерия Бизяева.

По правилам кикбоксинга зарубились и два представителя ММА — Константин Симонов и Евгений Игнатьев. Для обоих это был дебют в данном виде спорта. Симонов забрал победу единогласным решением судей.

В предварительном карде турнира также были яркие поединки. Например, тюменский спортсмен Имам Ибрагимов совершил невероятный камбэк: на первых секундах он пережил тяжелейший нокдаун, но в концовке стартового раунда "задушил" Чингиза Минязева и забрал победу. 18-летний тюменец Евгений Марков легко разобрался по правилам кикбоксинга с Николаем Беловым. Марков дважды отправлял соперника в нокдаун и победил решением судей.

Кроме того, победы на свой счет на RCC 16 записали Эдуард Сайк, Мансур Дадаев, Сергей Веселкин, Хаял Джаниев и Вальмир Галиев.