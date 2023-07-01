В День города тюменцы пробежали "5 верст" в экопарке

| Фото: Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

Сотни тюменцев приняли участие в пробежке "5 верст" в экопарке "Затюменский" в День города 29 июля. Участие в спортивном мероприятии приняли сотрудники администрации Тюмени, известные спортсмены и ветераны спорта, руководители предприятий и студенты

"Мы не стремились установить рекорды субботнего дня, но ощущение, что сегодня в честь 437-го дня рождения Тюмени на пробежку вышли все сторонники здорового образа жизни города!", - рассказал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

"Уверен, что тюменцам хватит сил посетить многие городские площадки. Яркий спортивный праздник развернётся во всю мощь на набережной, а в 22 часа будет праздничный салют!", - напомнил он.