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О Дне города на улицах Тюмени возвестил колокольный звон

Общество, 12:48 29 июля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В честь 437-го дня рождения в звучит колокольный звон. Организаторы праздника пригласили мастеров Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска.

Гости которые отлили колокол – точную копию тех, что до революции производили в нашем городе на заводе семьи Гилевых.

Праздничный колокол вместе с мобильной звонницей проедет по всей Тюмени и продолжит служить своим звучанием в храмах города. Конечной точкой маршрута в 16 часов 25 минут станет Гилевская роща.

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# День города , колокольный звон

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