О Дне города на улицах Тюмени возвестил колокольный звон

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В честь 437-го дня рождения в звучит колокольный звон. Организаторы праздника пригласили мастеров Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска.

Гости которые отлили колокол – точную копию тех, что до революции производили в нашем городе на заводе семьи Гилевых.

Праздничный колокол вместе с мобильной звонницей проедет по всей Тюмени и продолжит служить своим звучанием в храмах города. Конечной точкой маршрута в 16 часов 25 минут станет Гилевская роща.