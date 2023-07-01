О Дне города на улицах Тюмени возвестил колокольный звон
Общество, 12:48 29 июля 2023
| Фото: администрация Тюмени
В честь 437-го дня рождения в звучит колокольный звон. Организаторы праздника пригласили мастеров Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска.
Гости которые отлили колокол – точную копию тех, что до революции производили в нашем городе на заводе семьи Гилевых.
Праздничный колокол вместе с мобильной звонницей проедет по всей Тюмени и продолжит служить своим звучанием в храмах города. Конечной точкой маршрута в 16 часов 25 минут станет Гилевская роща.