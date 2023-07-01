Впервые в Тюмени проходит фестиваль наличников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наличники, деревянное зодчество - визитная карточка Тюмени. Это отличает город от всех остальных. Об этом историческом наследии должны знать все, и, прежде всего, дети. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала организатор I Фестиваля наличников, сотрудник нефтегазовой компании Надежда Бурлака.

"Для фестиваля мы представили четыре наличника, которыми мы занимаемся в этом году. Один полностью реставрированный. Один - готов наполовину. Ещё один отшкуренный и готов к покраске. И четвертый представлен в аутентичном состоянии", - говорит она.

Идея проведения фестиваля наличников в День города родилась после того, как волонтеры одной из нефтегазовых компаний отреставрировали пять наличников.

"Работы оказались трудоемкие, с начала июля по конец декабря мы их реставрировали. Мы сначала все сфотографировали, потом некоторые объемные элементы сняли для проведения экспертизы. Некоторые детали не подлежали восстановлению, нам пришлось их выпиливать заново. Но мы от всего этого процесса получили большое моральное удовлетворение", - отметила Надежда.

Отреставрированные работы высоко оценили мастера деревянного зодчества - отец и сын Шитовы. Из пяти восстановленных наличников три представлены на ул. Дзержинского, один - в библиотеке имени Текутьева, пятый - на хранении у общественников.

Отметим, первый фестиваль наличников получил грантовую поддержку от ведущей газовой компании страны и содействие от Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Площадка фестиваля находится в Доме Буркова и будет открыта до 19 часов. Здесь проходят экскурсии и мастер-классы для детей разного возраста. Открыта экспозиция старинного столярного инструмента.

Анжела Лебедева