Бренд "Тюменский махровый ковер" представили на улице Дзержинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый бренд "Тюменский махровый ковер" представлен на пешеходной ул. Дзержинского в День города. Народный художественный промысел с эксклюзивными коврами, одеждой и аксессуарами с элементами тюменского ковра - всего вошло в программу тематического фестиваля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала ткачиха, автор бренда, хозяйка мастерской "Тюменский махровый ковер" Наталья Денисова.

"Мы развешали традиционные ковры, которые создавали мастерицы Тюменского уезда. Они восстановлены. Рассказываем и показываем на ткацком стане, как создаются такие изделия. И говорим о современной жизни тюменского ковра. Нам хочется, чтобы он вошел в жизнь горожан, пусть даже через броши, браслеты, мерч. Это наша история, наша душа", - подчеркнула Наталья.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторскую коллекцию шапок, юбок и палантинов с маками и розами создала специально к I Фестивалю тюменского махрового ковра ткачиха, доцент кафедры искусствоведения ТГИК, член Союза художников России Ольга Козловская. "Нам хотелось создать ассортимент специально для молодежи. Нам важно, чтобы они узнали о нашем промысле", - говорит профессиональная ткачиха.

Возрождением промысла Ольга Козловская занимается вместе с участницами мастерской "Тюменский махровый ковер". У нее есть ученицы, продолжатели дела.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По мнению организаторов фестиваля, молодые люди позитивно относятся к новому бренду одежды с принтом, элементом от узнаваемого махрового ковра. Примерить шапку с красным маком, попробовать завязать узел для ковра на стане можно до 20 часов.

Анжела Лебедева