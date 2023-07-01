На старт "Тюменского полумарафона" вышли тысячи тюменцев

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Тысячи спортсменов и любителей бега вышли на старт "Тюменского полумарафона" 30 июля. Маршруты на 5, 10 и 21 км прошли по центру города и набережной Туры.

Как отметил в своих соцсетях глава Тюмени Руслан Кухарук, старту сопутствовала хорошая погода и отличное настроение участников.

"Я поприветствовал бегунов и поблагодарил организаторов за то, что запускают яркие и интересные проекты, которые объединяют тысячи людей. Один из них – "Стальной характер", который проводится уже много лет. Отрадно, что есть люди, которые, несмотря ни на какие трудности, сохраняют традицию, организуют соревнования и вовлекают в участие в них все большее и большее число легкоатлетов", - отметил глава Тюмени.

Он поблагодарил всех, кто помогал в организации забегов и соревнований. И выразил уверенность, что спортсмены, которые в первый раз приехали на "Тюменский полумарафон", обязательно влюбятся в Тюмень и будут приезжать сюда чаще.