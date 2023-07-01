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Сквер Болгаро-Советской дружбы открыли в Тюмени после реконструкции

Общество, 17:29 30 июля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сквер Болгаро-Советской дружбы торжественно открыли в Тюмени 30 июля. Общественной территории на улице Ямской дали вторую жизнь без привлечения бюджетных средств, сообщает администрация города.

Реконструкция стала возможной благодаря помощи 18 местных организаций, с которыми сотрудничала управа Калининского административного округа.

Открывая новую озелененную территорию, глава города Руслан Кухарук отметил, что Тюмень продолжает принимать подарки к своему дню рождения.

"Несколько лет назад болгарские и тюменские строители заложили этот сквер. Тогда для Тюмени это было новшество, но прошло время, сегодня у нас совершенно другие подходы к благоустройству, у жителей – другие запросы, в том числе и у юного поколения. Все они были услышаны", - сказал он.

Руслан Кухарук вручил меценатам, причастным к реконструкции сквера, благодарности.

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# благоустройство , сквер

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