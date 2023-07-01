Сквер Болгаро-Советской дружбы открыли в Тюмени после реконструкции
Сквер Болгаро-Советской дружбы торжественно открыли в Тюмени 30 июля. Общественной территории на улице Ямской дали вторую жизнь без привлечения бюджетных средств, сообщает администрация города.
Реконструкция стала возможной благодаря помощи 18 местных организаций, с которыми сотрудничала управа Калининского административного округа.
Открывая новую озелененную территорию, глава города Руслан Кухарук отметил, что Тюмень продолжает принимать подарки к своему дню рождения.
"Несколько лет назад болгарские и тюменские строители заложили этот сквер. Тогда для Тюмени это было новшество, но прошло время, сегодня у нас совершенно другие подходы к благоустройству, у жителей – другие запросы, в том числе и у юного поколения. Все они были услышаны", - сказал он.
Руслан Кухарук вручил меценатам, причастным к реконструкции сквера, благодарности.