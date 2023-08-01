Ямальские студенты предпочитают арендовать квартиры в центре Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты из ЯНАО активно пользуются услугой аренды квартир на время учебы в Тюмени. Из общего количества обучающихся в вузах и колледжах, которые пользуются данным видом услуг, 45 % - уроженцы Ямала. Чаще всего они выбирают съемное жилье в центре города.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель директора департамента аренды федеральной компании "Этажи" Дарья Хлыстова.

"Мы ожидаем более активного притока студентов в первой половине августа. Студентов из ЯНАО традиционно много. Основные предпочтения у них - центральная часть города, близость к конкретным высшим учебным заведениям. Поэтому, как правило, в этих локациях ближе к сентябрю формируется дефицит доступного преодоления, а ставки аренды начинают расти", - сказала эксперт.

При выборе квартир ямальские студенты смотрят на цены, исходя из ситуации, добавила эксперт: "По ценовым предпочтениям все очень индивидуально. Есть студенты, которые планирует снимать жилье совместно и ищут двухкомнатные квартиры. А есть и те, кто готов снимать более дорогое жилье комфорт-класса в центральных частях города с полной меблировкой и оснащением. Но в целом основной спрос со стороны студентов из ЯНАО приходится все же на квартиры среднего ценового диапазона".

В компании "Этажи" отметили, что в последнее время северяне-студенты после аренды жилья направляют запрос на покупку квартиры или дома. Новым жильем они обзаводятся чаще всего при поддержке родителей, которые решили переехать на постоянное место жительства в областной центр.

"Случаи покупки квартир для проживания студентов из ЯНАО далеко не редкость, особенно если сами родители планируют переезд в Тюмень в будущем или хотят, чтобы ребенок остался жить и работать в Тюмени. Проблем с дистанционным оформлением ипотеки и покупки квартиры сейчас нет никаких, поэтому этим пользуются часто", - заключила заместитель директора департамента аренды федеральной компании "Этажи" Дарья Хлыстова.

Анжела Лебедева