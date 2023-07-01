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Горячая линия по качеству овощей открылась в Тюменской области

Общество, 14:10 31 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции начинает работать в Тюменской области. Жители региона могут обратиться по вопросам реализации плодоовощной продукции, требований к её маркировке, срокам годности, а также если необходимо оформить претензии в адрес продавца, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцы также могут получить бесплатную консультацию по нормативным требованиям к плодоовощной продукции, по направлению обращения в контролирующие органы в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и другое.

Желающие могут обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 или в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по адресу: ул. Холодильная, д. 57, корп. 2, каб. 3. Телефон: (3452) 567-990 доб. 3722, 3723; телефон горячей линии: (3452) 68-48-94;

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

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