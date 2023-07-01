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Подрыв схрона боеприпасов противника отработали военные инженеры в Тюменской области

Общество, 13:25 31 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минирование схрона с боеприпасами противника отработали военные инженеры Центрального военного округа на полигоне в Тюменской области, сообщает Минобороны России.

По замыслу учений, специалисты инженерно-саперного подразделения обнаружили схрон с боеприпасами в нежилом здании. Саперы провели инженерную разведку и приняли решение уничтожить объект путем подрыва.

Также во время занятия были отработаны вопросы минирования маршрутов вероятного выдвижения противника. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 50 военнослужащих.

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# Минобороны , полигоны , саперы , учения

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