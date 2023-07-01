Подрыв схрона боеприпасов противника отработали военные инженеры в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минирование схрона с боеприпасами противника отработали военные инженеры Центрального военного округа на полигоне в Тюменской области, сообщает Минобороны России.

По замыслу учений, специалисты инженерно-саперного подразделения обнаружили схрон с боеприпасами в нежилом здании. Саперы провели инженерную разведку и приняли решение уничтожить объект путем подрыва.

Также во время занятия были отработаны вопросы минирования маршрутов вероятного выдвижения противника. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 50 военнослужащих.