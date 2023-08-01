Глиняные арт-объекты создадут на Базарной площади в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гости фестиваля "Мастера Сибири" примут участие в создании арт-объектов "Глиняный город" и "Тобольск" на Базарной площади 5 августа.

Для "Глиняного города" на площадку привезут 100 кг глины. Арт-объект создадут под руководством мастера Евгения Попова. Предварительного эскиза не будет.

"Каждый сделает то, что ему подскажет вдохновение. На площадке разместим шесть поддонов-локаций, на которых и будут творить гости фестиваля. Потом мы соберем все это в большой глиняный город", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор фестиваля Елена Делеске-Шешуева.

Над вторым арт объектом — словом "Тобольск" из больших полутораметровых букв — будут работать восемь мастеров. Каждый в своей технике оформит литеры вместе с местными жителями и гостями города.

Так, Татьяна Курочкина покажет собравшимся как сделать букву "Т" в технике макраме. Мастерица Вера Быкова создаст с тоболяками "Ь" в стиле традиционной тюменской домовой росписи. Буква "С" включит в себя татарский орнамент.

Напомним, на фестивале-ярмарке "Мастера Сибири" дети и взрослые познакомятся с исторической ценностью ремесленной работы, погрузятся в атмосферу многонациональной культуры, традиций и фольклора. На Базарной площади организуют "Круг веселья" с театрализованным представлением и играми со скоморохами, "Круг творчества" с мастер-классами, "Круг музыки", "Круг здоровья" с чайной церемонией, "Круг детства".

На фестиваль съедутся 120 ремесленников и творцов со всей Тюменской области. Из них 30 приедут из самой Тюмени. В программе — более 30 мастер-классов для всей семьи, театр Петрушки, детская площадка, концерт с использованием традиционных инструментов, танцы, скоморохи, историческая реконструкция, чай из самовара.

Событие продлится с 14 до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Фестиваль организован при поддержке СИБУРа — проект события в конце 2022 года стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Инна Пахомова