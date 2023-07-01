Осенью тюменцам предлагают отдохнуть в странах Юго-Восточной Азии, Египте и ОАЭ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турагентства начали подготовку к осенне-зимнему сезону – уже выставляют на продажу туры по пляжным направлениям, с которыми планируют наиболее активно работать в указанном периоде. Речь идет о странах Юго-Восточной Азии, Египте, ОАЭ, сообщает ассоциация туроператоров.

По прогнозам специалистов, основная борьба за россиян, желающих пляжного отдыха, развернется между тремя направлениями – Таиландом, Египтом и ОАЭ. В рейтинге популярных стран также будут Гоа, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Вьетнам, Куба, Сейшелы. Но их объемы будут гораздо меньше, чем у прогнозируемых лидеров.

По итогам прошлогоднего зимнего сезона, в топ-4 попали – Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет. Турция, говорят представители туристической розницы, получит своих туристов и в зимнем сезоне 2023-2024 годов.

При этом, цены окажутся примерно сопоставимы с прошлым сезоном. Наиболее демократичными по цене зимними зарубежными пляжными направлениями при условии покупки тура по раннему бронированию, как и в прошлом году, являются Египет и ОАЭ. Таиланд чуть дороже, но дешевле Шри-Ланки, Вьетнама, Гоа. Самыми дорогими сейчас получаются туры на Кубу и Сейшелы.