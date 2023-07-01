45 тюменок откроют свое дело при помощи региональной службы занятости населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

292 жительницы Тюменской области получили консультацию о том, как открыть свое дело при помощи службы занятости населения региона в 2023 году. 45 из них уже защитили бизнес-планы и готовятся к запуску, сообщает информационный центр областного правительства.

Ирина Копытова из Ялуторовска открыла свой салон красоты при поддержке специалистов кадрового центра "Работа России". Девушка успешно защитила бизнес-план и получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей.

Услугу по содействию началу ведения предпринимательской деятельности предоставляет кадровый центр "Работа России" безработным гражданам. В услугу входят: рекомендации о целесообразности ведения предпринимательской деятельности; помощь по подготовке бизнес-плана; единовременная финансовая поддержка.

Подробнее о программе — по ссылке.