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45 тюменок откроют свое дело при помощи региональной службы занятости населения

Общество, 18:16 31 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

292 жительницы Тюменской области получили консультацию о том, как открыть свое дело при помощи службы занятости населения региона в 2023 году. 45 из них уже защитили бизнес-планы и готовятся к запуску, сообщает информационный центр областного правительства.

Ирина Копытова из Ялуторовска открыла свой салон красоты при поддержке специалистов кадрового центра "Работа России". Девушка успешно защитила бизнес-план и получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей.

Услугу по содействию началу ведения предпринимательской деятельности предоставляет кадровый центр "Работа России" безработным гражданам. В услугу входят: рекомендации о целесообразности ведения предпринимательской деятельности; помощь по подготовке бизнес-плана; единовременная финансовая поддержка.

Подробнее о программе — по ссылке.

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# предпринимательство , служба занятости

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