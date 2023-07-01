Тюменские нефтепроводчики приняли участие в патриотическом велопробеге

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

Сотрудники "Транснефть – Сибири" вместе с горожанами приняли участие в велопробеге памяти генерала армии Ивана Федюнинского 30 июля.

Каждый год в этот день у памятника легендарного командарма спортсмены, представители городского клуба ветеранов, Федерации велосипедного спорта, городской и областной дум встречаются, чтобы вспомнить подвиги выдающегося земляка. Также они поздравили друг друга с Днем города и Днем военно-морского флота Российской Федерации.

В 2023 году нефтепроводчики приурочили спортивное мероприятие к 30-летию ПАО "Транснефть". Маршрут пролегал по центральным улицам и достопримечательностям Тюмени.

На первой остановке – стела "Город трудовой доблести" – участников приветствовала бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, пенсионер АО "Транснефть - Сибирь" Александра Нефедова. Она пожелали всем удачи и легко преодолеть намеченный путь. Нефтепроводчики поблагодарили почетного гостя и вручили Александре Николаевне памятный подарок.

Еще одним местом в маршруте стал сквер Петра Потапова, где установлен макет торпедного катера. Они выпускались на Тюменском судостроительном заводе во время Великой Отечественной войны. Предприятие было единственным в стране, строившим эти боевые судна. Депутат областной думы Юрий Баранчук рассказал участникам велопробега о трудовом подвиге работников завода. После возложения цветочной гирлянды был дан старт еще одной славной традиции нефтетранспортного предприятия – теперь все памятные, исторические события коллектива "Транснефть - Сибирь" будут заноситься в книгу-энциклопедию "Летопись магистралей". Первую запись в книге оставили депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук и заместитель генерального директора Александр Мухортов.

Под флагами Российской Федерации и "Транснефть - Сибири" колонна велосипедистов продолжила свой памятный пробег по центральным улицам города - Мельникайте, Республики, Ямской.

Финишировал велопробег на площади у Вечного огня. Здесь участников встретили коллеги и родные, которые на протяжении всей дистанции следовали за колонной и поддерживали их. Примечательно, что в этом пробеге были дети сотрудников нефтетранспортной компании. Они вместе с родителями преодолели дистанцию около 20 километров. Спортсмены возложили цветы к мемориалу, почтили память героев минутой молчания.

Елена Григорьева