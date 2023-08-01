Тюменские самозанятые прошли курс "Открой свое дело: менеджер маркетплейсов"

| Фото: vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Курс "Открой свое дело: менеджер маркетплейсов" организовал для самозанятых Тюменской области региональный центр "Мой бизнес". В течение трех дней 15 человек постигали азы ведения дел на разных интернет-платформах.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Центра поддержки предпринимательства центра "Мой бизнес" Тюменской области Анджей Стасяк, в ходе интенсива участники глубоко погрузились в нюансы работы с различными маркетплейсами. Теперь они смогут не только более качественно предоставлять свои услуги как менеджеры маркетплейсов, но и повысят продажи.

"С каждым участником будет организован детальный разбор их кейсов. Все занятия прошли в режиме офлайн", - отметил он.

Основной спикер курса - технологический партнёр Ozon, Яндекс.Маркет, член федеральных комитетов по государственному заказу и цифровой экономике, по торговле "Опоры России", эксперт комиссии по маркетплейсам при Минпромторге РФ Владимир Сунцов.

Во время занятий с учениками курса эксперт разобрал несколько вопросов: с помощью каких инструментов анализировать нишу; затраты на Вайлдбериз, Озон и Яндекс маркете; маркировка, штрих-коды, хранение товаров при ФБО; работа с контентом.

Проект реализуется центром "Мой бизнес" Тюменской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Анжела Лебедева