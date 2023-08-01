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334 саженца декоративных культур отправили из Тюменской области в Казахстан

Общество, 17:13 01 августа 2023

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

334 саженца плодово-ягодных, декоративно-лиственных и многолетних цветочных культур отправили из Тюменской области в Казахстан в июле 2023 года.

Все образцы прошли проверку в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Энтомологические, гербологические, бактериологические и вирусологические исследования проводили в лаборатории непосредственно перед отправкой. По их результатам карантинных объектов обнаружено не было, партия саженцев соответствует фитосанитарным требованиям страны назначения.

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