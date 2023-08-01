Тюменские студенты победили в международной олимпиаде "IT-Планета 2023"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятеро студентов института математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета признаны победителями Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023". Это одно из самых масштабных и престижных соревнований в области IT на территории России и стран СНГ, сообщает вуз.

В финальном этапе студенты ТюмГУ направления "Информационная безопасность" участвовали в четырех номинациях: администрирование Astra Linux и РЕД ОС; современные сетевые технологии и информационная безопасность.

"За последние три года на кафедре информационной безопасности сформировалась команда из студентов, которым интересны сетевые технологии и системное администрирование. Они с энтузиазмом занимаются дополнительно, сдают на промышленные сертификаты, участвуют в олимпиадах. Приятно наблюдать за их успехами. Надеюсь, в скором времени эта команда пополнится абитуриентами, поступающими в вуз на IT-направления", – говорит доцент кафедры информационной безопасности, тренер и наставник ребят Андрей Шабалин.

Всего в Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023" участвовали 400 победителей отборочных этапов – студенты и выпускники 76 вузов и 72 колледжей.