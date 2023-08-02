Жители Тюмени могут узнать свой ВИЧ-статус за пять минут

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИДом | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИДом

Тюменцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать свой результат в течение пяти минут. Мобильная лаборатория будет работать со 2 по 30 августа в разных локациях города, сообщает Центр профилактики и борьбы со СПИД.

Анонимное и бесплатное обследование можно будет пройти 2 августа в ТРЦ "Солнечный", 4 августа - в ТЦ "Ватунинский". 7 августа тюменцев будут ждать на ул. Газовиков 23а, а 9 августа - в ТРЦ "Фаворит". Время тестирования - с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

11 августа мобильный центр будет работать на ул. Тимуровцев, 59в с 9 до 12 часов, 16 августа - на Цветном бульваре с 17 до 19 часов, 23 августа - у железнодорожного вокзала с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

24 августа пройти экспресс-тестирование на ВИЧ можно будет у здания ТЦ "Галактика", а 25 августа по ул. Олимпийская, 10/1, оба дня с 17 до 19 часов. 30 августа горожан ждут у ТРЦ "Сити Молл" с с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

"В нашей мобильной лаборатории вы сможете пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца. От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех", - отметили организаторы.

Также специалисты ответят на все вопросы, связанные с этим заболеванием.