Тюменские ученые рассказали о пользе грудного вскармливания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грудное молоко - это уникальный продукт, который влияет на все органы и системы организма ребенка, начиная с его психоэмоционального развития. Оно содержит не только питательные вещества, но и антитела, которые помогают защититься от многих распространенных детских болезней.

Такое мнение высказала директор Института материнства и детства Тюменского медуниверситета, главный внештатный специалист - гинеколог детского и юношеского возраста департамента здравоохранения Тюменской области Елена Матейкович на старте Всемирной недели грудного вскармливания 1 августа.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте. У женщин, которые кормят грудью, также снижается риск появления рака груди и яичников", - сказала она.

Чтобы обеспечить малыша необходимым уровнем белков, жиров, углеводов и минералов, маме важно сбалансированно питаться и на время кормления грудью отказаться от низкокалорийных диет. В рацион должны входить 1,5 – 2 литра воды в сутки, можно употреблять чаи, повышающие лактацию. Следует избегать консервантов и копченостей, фруктов желтого и оранжевого цвета, а также соков из пачки.

"Не у всех начало грудного вскармливания может протекать гладко, нужно соблюдать рекомендации врача и режим: чем чаще прикладывать ребенка к груди, тем лучше будет приток молока. Рекомендуемый промежуток между кормлениями – примерно 3 часа. Кормите ребенка до такого возраста, пока это возможно. Помните, что около полугода после завершения грудного вскармливания у ребенка остается высокий уровень иммунитета, он меньше подвержен заболеваниям", - уверена Елена Матейкович.