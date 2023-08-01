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Тюменские врачи приняли 454 пациента из Ишимского района

Общество, 13:43 01 августа 2023

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Четыре врача-эндокринолога и четыре врача-невролога из тюменских медучреждений провели прием в на базе поликлиники №1 областной больницы №4 в Ишиме 29 и 30 июля. За два дня они приняли 454 жителя Ишима и Ишимского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Для оказания доступности медицинской помощи, в частности, узких специалистов, которых у нас в штате недостаточно, подобный формат работы планируем проводить на регулярной основе. В сентябре ожидается визит таких врачей, как гастроэнтеролог, пульмонолог и ревматолог", - сказал главный врач областной больницы №4 Александр Синельников.

После приема у эндокринолога 50 пациентам провели коррекцию лечения, 19 человек отправили на пункцию щитовидной железы, двух - на КТ и МРТ, двух - к врачу-подиатру.

Неврологи на дополнительные обследования направили 40 пациентов. Им предстоит пройти МРТ и КТ. Более 50 человек были записаны на ультразвуковую диагностику вен и артерий. Четырех пациентов направили на реабилитацию в отделении неврологии, двух - в Федеральный центр нейрохирургии. Пяти гражданам требуется дополнительная консультация узких специалистов других профилей.

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# врачи , здравоохранение

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