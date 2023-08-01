На улице Червишевский тракт в Тюмени перекроют участок дороги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часть дороги в районе дома №46 по ул. Червишевский тракт перекроют в Тюмени с 5 по 7 августа. Причина — производственные работы, сообщает администрация города.

В этот период маршруты №№ 15, 63, 65, 71, 71д, 84, 85, 89, 98, 121, 138, 148, 151 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", на остановках и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22.