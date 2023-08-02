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Тюменцам рассказали об истории сибирского ковра

Общество, 12:49 02 августа 2023

Российское общество «Знание» | Фото: Российское общество «Знание»

Тюменцам и гостям областной столицы рассказали об истории и современности сибирского ковра. Лектор Российского общества "Знание", кандидат исторических наук Наталия Гусева познакомила горожан с коврами ручной работы от "Сибирской ковровой фабрики", сообщает пресс-служба общества.

"Сибирский ковер – визитная карточка Тюменской области, настоящее этнокультурное достояние региона. Мастерицы фабрики сохранили махровую традиционную технологию ручного сибирского ковроткачества. В день основания Тюмени жителям и гостям города преподнесли эту удивительную историю, познакомили с особенностями промысла, вовлекли в процесс", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Гости праздника узнали о коврах ручной работы, которые производятся на территории Тюменской области и пользуются большой популярностью. Взрослые и дети с удовольствием рассматривали видео с техникой вязания и изготовления ковра, а также знакомились с лекцией, которую Наталия Гусева специально подготовила для мероприятия. Самые активные слушатели получили памятные сувениры от Российского общества "Знание".

Добавим, в настоящее время "Сибирская ковровая фабрика" - единственное в России предприятие, владеющее секретами ковроткачества в русском стиле. Чтобы создать изделие, уходит от трех месяцев до полугода.

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# ковры , мастера , ремесло

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