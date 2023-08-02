Пять новых школ откроют 1 сентября в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие пяти новых школ состоится 1 сентября в Тюменской области. Три – в областном центре, две – на селе. Последние возвели по региональной программе замены деревянных школьных зданий.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в департаменте образования и науки региона, школу на 1 тыс. 501 учебное место откроют в микрорайоне "Тура". На 1 тыс. 500 человек – в ЖК "Плеханово" и на 1 тыс. 200 школьников в мкр "Ямальский 2".

В новые сельские школы на 22 и на 40 мест придут юные жители с. Митькинское Вагайского района и с. Крашенинино Упоровского района соответственно.

Также возобновит работу после реконструкции начальная школа № 4 на 600 человек в Ишиме.

Учителя встретят детей в семи школах после капитального ремонта – в городах Тюмени, Тобольске и трех районах области: Ишимском, Тюменском и Ярковском. В 49 образовательных учреждениях региона сделан частичный капитальный ремонт, а в 324 – текущий.

Еще девять школ Тюменской области, помимо тех, которые введут в эксплуатацию в День знаний, находятся на различной стадии строительства. Их возводят в Тюмени, Вагайском, Тюменском, Тобольском, Уватском и Ярковском районах. Завершение строительства намечено на 2023-2025 годы.

Инна Кондрашкина