Июль стал самым жарким месяцем в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2-4 градуса выше климатической нормы зафиксировали температуру воздуха в Тюменской области в июле 2023 года. Второй месяц лета в регионе сопровождали аномальная жара, сильные дожди и крупный град, сообщает пресс-служба ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

На территории юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха составила 21 - 22 градуса тепла. В Тюмени и Ишиме такая температура воздуха в июле отмечается один раз в 30 лет. Очень жаркой была первая декада июля, ее средняя температура воздуха превысила норму на 6 - 7 градусов.

В Тюмени три дня подряд был перекрыт суточный максимум температуры воздуха. 10 июля он составил плюс 34,2 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда он достиг 32,1 градуса. 11 июля температура воздуха составила плюс 38 градусов, 12 июля плюс 37,4. Минимальная температура воздуха 1 июля и в северо-западных районах 25 и 26 июля понижалась до плюс 6-12 градусов.

Количество осадков в большинстве районов составило 27-76% от нормы. Наибольшее количество 175-193% от нормы выпало в Уватском и Нижнетавдинском районах. 13 июля в Увате, Демьянском и Солобоево отмечалось опасное явление "очень сильный дождь", количество осадков за 12 часов составило 60-70 мм, также выпал крупный град. Временами отмечались грозы, ветер усиливался до 15-21 м/с.

Всего за указанный период на территории деятельности ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" наблюдалось девять метеорологических, шесть агрометеорологических и два гидрологических опасных явления.