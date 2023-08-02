50 тюменских огнеборцев помогают в борьбе с природными пожарами в Свердловской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

50 тюменских пожарных от Уватского и Тобольского филиалов авиабазы прибыли на помощь коллегам в Свердловскую область. В соседнем регионе за минувшие выходные резко обострилась пожарная обстановка.

Возглавляет группу опытный лесопожарный, инструктор парашютно-десантной пожарной команды Тобольского авиаотделения Алексей Лыткин.

В команде - десантники-пожарные и два летчика-наблюдателя. Они будут участвовать в авиационном мониторинге пожарной обстановки, выявлять с воздуха очаги возгорания и координировать действия.

Тюменские пожарные снабжены всем необходимым для борьбы с огнем и длительного пребывания в экстремальных условиях, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.